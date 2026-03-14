На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Битва за место под лидерами: «Балтика» сенсационно обыгрывает ЦСКА. LIVE

Футбол. РПЛ. 21-й тур. «Балтика» — ЦСКА. ОНЛАЙН

close
Владимир Астапкович/РИА Новости
В матче 21-го тура Российской премьер-лиги «Балтика» принимает ЦСКА. У обеих команд — по 36 очков. Победитель займет четвертое место в таблице РПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 21-й тур
2-й тайм
14 марта 20:30
Балтика
Калининград, Россия
63' Хиль
1 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Ростех Арена», Калининград, Россия
1-й тайм

34' Петров

45' Глебов

2-й тайм

51' Йенне

63' Хиль

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'75

Замена в составе ЦСКА: защитник Кирилл Данилов вышел вместо Рейса.

'74

Вроде бы с Менделем все в порядке: он вернулся в игру.

'73

Мендель остался лежать на газоне после неудачного подката под ноги Мойзесу. Кажется, он неудачно приземлился и повредил плечо. Желаем здоровья!

'71

Хиль чуть-чуть не успел к мячу в штрафной ЦСКА — проиграл борьбу Акинфееву!

'69

Тройная замена в составе ЦСКА: нападающий Кармо и полузащитники Козлов и Попович вышли вместо Кругового, Баринова и Глебова.

'67

Рядно протащил мяч до штрафной ЦСКА, но затем не смог отдать точный пас на два метра — на Максима Петрова. А могло быть опасно.

'65

Замена в составе ЦСКА: нападающий Воронов вышел вместо Мусаева.

'63

ГООООЛ!!! «Балтика» открыла счет — 1:0! Брайан Хиль перехватил мяч на половине поля ЦСКА после неудачного паса Баринова, влетел в штрафную, и пробил в дальний угол мимо Акинфеева!

'61

Двойная замена в составе «Балтики»: полузащитник Рядно и нападающий Манелов вышли вместо Тенне и Чивича.

'59

Максим Петров разогнал атаку по правому флангу, сместился в центр и нанес удар по воротам, но попал в защитника!

'58

Статистика по ударам — 10:8 в пользу ЦСКА, а по ударам в створ — 4:4.

'56

Максим Петров ворвался в штрафную ЦСКА, но Акинфеев успел к мячу первым!

'54

Круговой нанес удар из пределов штрафной «Балтики», но попал в соперника, и мяч рикошетом пришел в руки Бориско!

'53

Бевеев подал в штрафную ЦСКА, но Рейс выбил мяч в поле.

'51

Арбитр отменил свою красную карточку Йенне после просмотра эпизода и дал вместо нее желтую. Команды остаются в равных составах.

'50

Нападающий «Балтики» Тентон Йенне случайно попал коленом в ногу защитнику ЦСКА Жоао Виктору во время борьбу за мяч. Главный арбитр дал прямую красную карточку Йенне! Однако похоже, что это слишком суровое решение. Судью позвали к монитору VAR.

'49

Опасно! Мойзес забросил мяч в центр штрафной «Балтики», но Мусаев немного не дотянулся, чтобы замкнуть! В итоге Бориско забрал мяч.

'47

ЦСКА заработал угловой. Кисляк подал в центр штрафной, но никто из партнеров не сумел пробить.

'47

В составе «Балтики» произошла замена в перерыве: полузащитник Андрей Мендель вышел вместо Ильи Петрова.

'46

Второй тайм начался!

'45+1

Первый тайм завершен! Команды каким-то чудом не открыли счет, но создали очень много опасных моментов. С нетерпением ждем второго тайма и забитых мячей.

'45+1

Бевеев нанес удар с линии штрафной, но не попал в дальний угол ворот Акинфеева!

'45

Арбитр компенсировал одну минуту.

'44

Команды очень часто теряют и отбирают друг у друга мяч, из-за чего игра становится хаотичнее и даже в чем-то интереснее.

'42

Бориско понадобилось время, чтобы прийти в себя после столкновения с Мусаевым. К счастью, обошлось без травмы.

'40

Опасно! Мойзес прострелил во вратарскую, и Мусаев совсем чуть-чуть не дотянулся, чтобы замкнуть в створ!

'39

Обляков подал на ближнюю штангу, но калининградцы вынесли мяч в поле.

'38

Гаич прострелил во вратарскую «Балтики», но Бориско выбил мяч на угловой.

'36

Кисляк навесил в штрафную «Балтики», но Максим Петров сумел вынести мяч за боковую.

'34

Илья Петров толкнул на газон Мойзеса и сорвал быструю атаку ЦСКА, за что получил желтую карточку.

'32

Глебов нанес мощный удар по воротам «Балтики», но немного не попал в створ!

'30

Кисляк подал с углового во вратарскую «Балтики», но никто из партнеров не сумел пробить.

'28

Опасно! Круговой получил мяч от Акинфеева в центре поля, протащил его по центру и мощно зарядил под перекладину, но Бориско совершил прекрасный сейв и перевел мяч на угловой!

'26

Максим Петров получил мяч на линии штрафной ЦСКА, но защитник красно-синих здорово сыграл в отборе.

'24

Балтийцы провели очень красивую атаку в пас и добрались до штрафной ЦСКА. Все закончилось тем, что Бевеев нанес удар в створ, но слишком слабо! Акинфеев уверенно забрал мяч.

'22

ЦСКА заработал угловой, но калининградцы уверенно вынесли мяч в поле после навеса.

'20

Бевеев по инерции влетел в Мойзеса и завалил его на газон. Арбитр свистнул фол.

'18

Момент! Хиль нанес удар по воротам ЦСКА из пределов штрафной, но чуть не попал в дальний угол!

'16

Акинфеев вышел из ворот и вынес мяч после навеса «Балтики» с углового. При этом голкипер ударил кулаком в голову Гассаме, но тот не стал падать и просить пенальти. В итоге арбитр пропустил этот эпизод.

'15

Опасно! Максим Петров нанес удар в створ, но Акинфеев в прыжке выбил мяч из-под перекладины!

'14

Момент! Бевеев исполнил проникающую передачу в штрафную ЦСКА, и Рейс попытался прервать этот пас, но случайно направил мяч в створ! В итоге Акинфееву пришлось спасать свою команду после удара собственного защитника.

'12

Хозяева поля высоко прессингуют игроков ЦСКА, но отобрать мяч никак не могут.

'10

Балтийцы перешли на половину поля ЦСКА и организовали подачу в штрафную, но красно-синие уверенно отбились и перехватили мяч.

'8

ЦСКА постоянно находится в атаке и мучает «Балтику» дальними ударами. Пока Бориско справляется.

'6

Угловой ЦСКА ни к чему не привел.

'4

Гаич нанес удар в ближний угол, но голкипер «Балтики» Бориско отбил мяч перед собой! Мусаев попытался сыграть на добивании и пробил в падении через себя, но вратарь перевел мяч на угловой.

'2

Моментище! Мусаев перехватил мяч в штрафной «Балтики» после неудачного паса Гассама и нанес удар по воротам, но мяч пролетел над перекладиной!

'1

Матч начался!

20:25

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Рейс, Круговой, Жоао Виктор, Мойзес, Баринов, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Мусаев.

20:20

Стартовый состав «Балтики»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Чивич, Илья Петров, Титков, Максим Петров, Йенне, Хиль.

20:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Матч 21-го тура РПЛ «Балтика» — ЦСКА начнется в 20.30 мск.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами