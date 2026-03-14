Замена в составе ЦСКА: защитник Кирилл Данилов вышел вместо Рейса.
Вроде бы с Менделем все в порядке: он вернулся в игру.
Мендель остался лежать на газоне после неудачного подката под ноги Мойзесу. Кажется, он неудачно приземлился и повредил плечо. Желаем здоровья!
Хиль чуть-чуть не успел к мячу в штрафной ЦСКА — проиграл борьбу Акинфееву!
Тройная замена в составе ЦСКА: нападающий Кармо и полузащитники Козлов и Попович вышли вместо Кругового, Баринова и Глебова.
Рядно протащил мяч до штрафной ЦСКА, но затем не смог отдать точный пас на два метра — на Максима Петрова. А могло быть опасно.
Замена в составе ЦСКА: нападающий Воронов вышел вместо Мусаева.
ГООООЛ!!! «Балтика» открыла счет — 1:0! Брайан Хиль перехватил мяч на половине поля ЦСКА после неудачного паса Баринова, влетел в штрафную, и пробил в дальний угол мимо Акинфеева!
Двойная замена в составе «Балтики»: полузащитник Рядно и нападающий Манелов вышли вместо Тенне и Чивича.
Максим Петров разогнал атаку по правому флангу, сместился в центр и нанес удар по воротам, но попал в защитника!
Статистика по ударам — 10:8 в пользу ЦСКА, а по ударам в створ — 4:4.
Максим Петров ворвался в штрафную ЦСКА, но Акинфеев успел к мячу первым!
Круговой нанес удар из пределов штрафной «Балтики», но попал в соперника, и мяч рикошетом пришел в руки Бориско!
Бевеев подал в штрафную ЦСКА, но Рейс выбил мяч в поле.
Арбитр отменил свою красную карточку Йенне после просмотра эпизода и дал вместо нее желтую. Команды остаются в равных составах.
Нападающий «Балтики» Тентон Йенне случайно попал коленом в ногу защитнику ЦСКА Жоао Виктору во время борьбу за мяч. Главный арбитр дал прямую красную карточку Йенне! Однако похоже, что это слишком суровое решение. Судью позвали к монитору VAR.
Опасно! Мойзес забросил мяч в центр штрафной «Балтики», но Мусаев немного не дотянулся, чтобы замкнуть! В итоге Бориско забрал мяч.
ЦСКА заработал угловой. Кисляк подал в центр штрафной, но никто из партнеров не сумел пробить.
В составе «Балтики» произошла замена в перерыве: полузащитник Андрей Мендель вышел вместо Ильи Петрова.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен! Команды каким-то чудом не открыли счет, но создали очень много опасных моментов. С нетерпением ждем второго тайма и забитых мячей.
Бевеев нанес удар с линии штрафной, но не попал в дальний угол ворот Акинфеева!
Арбитр компенсировал одну минуту.
Команды очень часто теряют и отбирают друг у друга мяч, из-за чего игра становится хаотичнее и даже в чем-то интереснее.
Бориско понадобилось время, чтобы прийти в себя после столкновения с Мусаевым. К счастью, обошлось без травмы.
Опасно! Мойзес прострелил во вратарскую, и Мусаев совсем чуть-чуть не дотянулся, чтобы замкнуть в створ!
Обляков подал на ближнюю штангу, но калининградцы вынесли мяч в поле.
Гаич прострелил во вратарскую «Балтики», но Бориско выбил мяч на угловой.
Кисляк навесил в штрафную «Балтики», но Максим Петров сумел вынести мяч за боковую.
Илья Петров толкнул на газон Мойзеса и сорвал быструю атаку ЦСКА, за что получил желтую карточку.
Глебов нанес мощный удар по воротам «Балтики», но немного не попал в створ!
Кисляк подал с углового во вратарскую «Балтики», но никто из партнеров не сумел пробить.
Опасно! Круговой получил мяч от Акинфеева в центре поля, протащил его по центру и мощно зарядил под перекладину, но Бориско совершил прекрасный сейв и перевел мяч на угловой!
Максим Петров получил мяч на линии штрафной ЦСКА, но защитник красно-синих здорово сыграл в отборе.
Балтийцы провели очень красивую атаку в пас и добрались до штрафной ЦСКА. Все закончилось тем, что Бевеев нанес удар в створ, но слишком слабо! Акинфеев уверенно забрал мяч.
ЦСКА заработал угловой, но калининградцы уверенно вынесли мяч в поле после навеса.
Бевеев по инерции влетел в Мойзеса и завалил его на газон. Арбитр свистнул фол.
Момент! Хиль нанес удар по воротам ЦСКА из пределов штрафной, но чуть не попал в дальний угол!
Акинфеев вышел из ворот и вынес мяч после навеса «Балтики» с углового. При этом голкипер ударил кулаком в голову Гассаме, но тот не стал падать и просить пенальти. В итоге арбитр пропустил этот эпизод.
Опасно! Максим Петров нанес удар в створ, но Акинфеев в прыжке выбил мяч из-под перекладины!
Момент! Бевеев исполнил проникающую передачу в штрафную ЦСКА, и Рейс попытался прервать этот пас, но случайно направил мяч в створ! В итоге Акинфееву пришлось спасать свою команду после удара собственного защитника.
Хозяева поля высоко прессингуют игроков ЦСКА, но отобрать мяч никак не могут.
Балтийцы перешли на половину поля ЦСКА и организовали подачу в штрафную, но красно-синие уверенно отбились и перехватили мяч.
ЦСКА постоянно находится в атаке и мучает «Балтику» дальними ударами. Пока Бориско справляется.
Угловой ЦСКА ни к чему не привел.
Гаич нанес удар в ближний угол, но голкипер «Балтики» Бориско отбил мяч перед собой! Мусаев попытался сыграть на добивании и пробил в падении через себя, но вратарь перевел мяч на угловой.
Моментище! Мусаев перехватил мяч в штрафной «Балтики» после неудачного паса Гассама и нанес удар по воротам, но мяч пролетел над перекладиной!
Матч начался!
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Рейс, Круговой, Жоао Виктор, Мойзес, Баринов, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Мусаев.
Стартовый состав «Балтики»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Чивич, Илья Петров, Титков, Максим Петров, Йенне, Хиль.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Матч 21-го тура РПЛ «Балтика» — ЦСКА начнется в 20.30 мск.