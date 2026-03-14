Момент! Касерес исполнил заброс в штрафную «Ростова», и Тюкавин в прыжке «рыбкой» пробил головой, но не попал в створ!
Угловой «Ростова» не принес пользы желто-синим.
Опасно! Голенков нанес удар в ближний угол, но вратарь «Динамо» Расулов отбил мяч на угловой!
Нападающий «Ростова» Сулейманов на ровном месте получил желтую карточку — за толчок Рубенса.
Рубенс получил вторую желтую карточку! Бразильский полузащитник «Динамо» задрал ногу и ударил в голеностоп Вахании, пытаясь выиграть борьбу за мяч. «Динамо» остается вдесятером: команды уравнялись в составах.
Сулейманов отдал неточный пас на Голенкова на половине поля «Динамо», и на этом атака ростовчан завершилась.
Вахания ввел мяч из аута в штрафную «Динамо», где Голенков сделал скидку головой в центр, но там защитник вынес мяч в поле.
Гладышев попытался пробить в дальнюю «девятку», но мяч немного разминулся со створом!
Дальний удар Фомина по воротам «Ростова» получился неточным.
Угловой в исполнении «Ростова» ни к чему не привел.
Моментище! Миронов навесил в штрафную «Динамо», и Роналдо пробил головой в упор, но Расулов в красивом прыжке вытащил мяч из-под перекладины!
Рубенс получил желтую карточку за удар головой в затылок Щетинину во время верховой борьбы за мяч.
Бителло случайно попал в ногу Голенкову в борьбе за мяч. Судья зафиксировал нарушение правил.
Момент! Тюкавин пробил головой из пределов вратарской «Ростова», но Ятимов поймал мяч в руки!
«Динамо» заработало угловой. Бителло исполнил подачу в центр вратарской, но Сако выбил мяч далеко в поле.
Полузащитник «Ростова» Миронов получил желтую карточку за фол на Фомине в центре поля.
Семенчук толкнул Бителло на газон, и арбитр свистнул фол.
Замена в составе «Ростова»: защитник Давид Семенчук вышел вместо нападающего Ивана Комарова.
Опасно! Рубенс нанес удар по воротам «Ростова», но мяч просвистел рядом с правой штангой!
Мелехин получил прямую красную карточку за удар шипами в ногу Артуру! «Ростов» остается в меньшинстве.
Мелехин получил желтую карточку за то, что в подкате попал шипами в голеностоп нападающему «Динамо» Артуру Гомесу. При этом Мелехин сначала сыграл в мяч, а потом по инерции попал в ногу. Но стоит признать, что у него была слишком высоко поднята нога. VAR позвал смотреть главного арбитра на предмет прямой красной карточки.
Игра возобновилась.
Вратарь «Ростова» Ятимова неожиданно присел на газон и схватился за левую ногу. Врачи оказывают ему помощь.
Замена в составе «Динамо»: Ярослав Гладышев вышел вместо Нгамале.
Нгамале покинул поле с помощью врачей. Он прыгает на одной ноге. У футболиста разодрана гетра на ахилле. Желаем здоровья!
Вахания случайно приземлился на ахилл Нгамале после верховой борьбы за мяч. Врачи оказывают помощь нападающему «Динамо».
Ростовчане владеют мячом на своей половине поля.
Бело-голубые заработали два угловых подряд, но оба ни к чему не привели.
Касерес навесил на дальнюю штагну, но Мелехин выбил мяч из-под носа у Бителло, который собирался пробить в упор! Будет угловой в пользу «Динамо».
Матч начался!
Стартовый состав «Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Рубенс, Осипенко, Бителло, Фомин, Гомес, Нгамале, Тюкавин.
Стартовый состав «Ростова»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Комаров, Роналдо, Голенков, Сулейманов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Матч 21-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо» (Москва) начнется в 18.15 мск.