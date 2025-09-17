На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский вратарь пытался бежать с Украины, но был отправлен в ВСУ

Украинского футболиста Рудько отправили в ВСУ после попытки покинуть страну
Adam Gray/AP

Бывшего вратаря украинских футбольных клубов «Динамо» и «Шахтер» Артура Рудько задержали при попытке покинуть Украину. Об этом сообщает портал Sportarena.

По информации источника, игрока направили в учебный центр ВСУ, где он проходит базовую военную подготовку.

Голкиперу 33 года. Последним клубом в его карьере стал «Черноморец», который он покинул по завершении сезона-2024/25. В своей карьере он дважды становился чемпионом Украины — в составе и «Динамо», и «Шахтера».

В августе бывший полузащитник украинского «Шахтера» Александр Роспутько стал футболистом российского клуба «Чайка». В профиле 21-летнего полузащитника указано гражданство России и то, что он является игроком команды из села Песчанокопского. 13 октября 2023 года стало известно, что Роспутько после выездной встречи юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» не вернулся на родину. Отмечалось, что в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. В скором времени выяснилось, что игрок перебрался в Россию.

Ранее сбежавший с Украины футболист рассказал о переходе в российский клуб.

