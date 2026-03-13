Бывший футболист сборной России не считает, что «Реал» уже прошел «Ман Сити»

Знаменитый отечественный полузащитник Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации в паре «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов и шансах «горожан» на спасение после поражения в Мадриде со счетом 0:3, ответив на вопрос, может ли команда Хосепа Гвардиолы еще перевернуть противостояние.

«Однозначно может. В какой-то момент мы думаем, что всё-таки 3:0 – такой счет, тем более против «Реала», но все равно все может поменяться. Мы видели, как многие команды отыгрывались, да, и с более крупного счета. В футболе все может произойти, но понятно, что «Реал» – это та команда, с которой действительно в Лиге чемпионов сложно всем. Так уже на протяжении многих лет. Но что будет дальше, неизвестно, поэтому счет 3:0 – это точно еще не прямо стопроцентная победа», — считает Деменко.

«Реал» не был фаворитом в паре и даже не был фаворитом домашнего матча, но разгромил англичан на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:0, причем Винисиус Жуниор во втором тайме упустил возможность еще увеличить преимущество, не забив пенальти.

