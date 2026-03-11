На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главная битва плей-офф: «Реал» и «Ман Сити» сражаются в Лиге чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

Violeta Santos Moura/Reuters
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский «Реал Мадрид» на «Сантьяго Бернабеу» принимает английский «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
Матч не начался
11 марта 23:00
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид, Испания
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
23:00

Встречу обслуживает итальянская бригада арбитров с Маурицио Мариани во главе.

22:55

А вот состав «Манчестер Сити» от Хосепа Гвардиолы:

Доннарумма, Диаш, Гехи, О'Райли, Хусанов, Силва, Родри, Доку, Савио, Семеньо, Холанд.

22:50

Вот кого с первых минут выставил главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа:

Куртуа, Александер-Арнольд, Рюдигер, Менди, Хейсен, Вальверде, Тчуамени, Винисиус Жуниор, Гюлер, Питарч, Диас.

22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов испанский «Реал Мадрид» принимает на своем поле английский «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

