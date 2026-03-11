Встречу обслуживает итальянская бригада арбитров с Маурицио Мариани во главе.
А вот состав «Манчестер Сити» от Хосепа Гвардиолы:
Доннарумма, Диаш, Гехи, О'Райли, Хусанов, Силва, Родри, Доку, Савио, Семеньо, Холанд.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа:
Куртуа, Александер-Арнольд, Рюдигер, Менди, Хейсен, Вальверде, Тчуамени, Винисиус Жуниор, Гюлер, Питарч, Диас.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов испанский «Реал Мадрид» принимает на своем поле английский «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.