«Исключено»: Мостовой о возможном участии России вместо Ирана на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что не верит в участие национальной команды в чемпионате мира по футболу 2026 года вместо Ирана. Его слова приводит Telegram-канал Sport Baza.

«Я понимаю и все понимают, почему они отказались. Но чтобы Иран заменила Россия — это исключено. Там есть много стран, которые участвовали в отборочных соревнованиях», — сказал Мостовой.

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что у сборной страны нет возможности участвовать в чемпионате мира 2026 года в текущих обстоятельствах.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отодралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. При этом пока неясно, какая сборная сможет заменить Иран, ряд СМИ до этого предположил, что уайлд-кард может получить российская команда, которая отстранена от международных турниров с 2022 года.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США. Исламская республика в ответ запускает ракеты и беспилотники по Израилю и странам Персидского залива.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что вместо Ирана на ЧМ должна сыграть Россия.