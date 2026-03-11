Губерниев заявил, что вместо сборной Ирана на ЧМ-2026 должна сыграть Россия

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высказался об отказе сборной Ирана от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Место сборной Ирана по футболу на ЧМ должна занять сборная России! Сыны Карпина в финале обыграют Мексику 8:3! В полуфинале дрогнет Америка — 7:10, а в четвертьфинале Аргентина — 5:13!» — написал Губерниев.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что у сборной страны нет возможности участвовать в чемпионате мира 2026 года в текущих обстоятельствах.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отодралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. При этом пока неясно, какая сборная сможет заменить Иран, ряд СМИ до этого предположил, что уайлд-кард может получить российская команда, которая отстранена от международных турниров с 2022 года.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США. Исламская республика в ответ запускает ракеты и беспилотники по Израилю и странам Персидского залива.

Ранее стало известно, что сборную Ирана оштрафуют за отказ от игры на чемпионате мира.