Мать Гуменника отреагировала на судебный иск против программы сына

Мать Гуменника: подавший иск против сына петербуржец добивается известности
Amanda Perobelli/Reuters

Мать фигуриста Петра Гуменника Елена Гуменник считает, что житель Санкт-Петербурга, подавший иск против программы сына хочет обрести популярность. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Думаю, что «некоего Бориса» можно поздравить с тем, что он обрел способ результативно заниматься повышением своей популярности», — сказала Гуменник.

Невский районный суд зарегистрировал иск жителя Санкт‑Петербурга Бориса к Федерации фигурного катания на коньках России на и Спортклубу фигурного катания Тамары Москвиной. Истец углядел в программе Гуменника пропаганду насилия из-за того, что она была построена на произведении Патрика Зюскинда «Парфюмер».

9 марта Гуменник завоевал золотую медаль в финале Гран-при России, набрав по сумме короткой и произвольной программ 303,16 балла, исполнив четыре четверных прыжка. Гуменник защитил титул чемпиона, завоеванный им в прошлом сезоне. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

В феврале Гуменник в нейтральном статусе принял участие в Олимпийских играх-2026. По итогам короткой и произвольной программ российский спортсмен набрал 271,21 балла, что в итоге обеспечило ему шестое место.

Ранее пятикратные чемпионы России выиграли финал Гран-при России в танцах.

 
