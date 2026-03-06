Российские паралимпийцы впервые с 2014 года вышли на церемонию открытия Игр с флагом

Паралимпийцы впервые с 2014 года вышли на церемонию открытия Игр с флагом России

Российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии.

Мероприятие проходит в античном амфитеатре «Арена-ди-Верона», построенном около 30 года нашей эры. Флаги всех делегаций несут волонтеры. Официальными знаменосцами сборной России, которых показывают в подготовленном для мероприятия видео, выступают лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев.

Российская команда впервые с 2014 года приняла участие в церемонии открытия Паралимпийских игр с флагом и гимном.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят на играх с флагом и гимном впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.

