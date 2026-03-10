Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с испанцем Хесусом Хилем Мансано.
А вот стартовый состав английского «Ливерпуля» от Арне Слота:
Мамардашвили, ван Дейк, Конате, Гомес, Керкез, Гравенберх, Мак Аллистер, Салах, Вирц, Собослаи, Экитике.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук:
Чакыр, Бардакджи, Санчес, Синго, Якобс, Торрейра, Лемина, Йылмаз, Сара, Ланг, Осимхен.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов турецкий «Галатасарай» принимает на своем поле английский «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.