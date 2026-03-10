На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

В гостях в аду: «Ливерпуль» играет в Турции с «Галатасараем» в плей-офф Лиги чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. «Галатасарай» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

close
Phil Noble/Reuters
В первом матче противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов турецкий «Галатасарай» принимает на своем поле английский «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов.
10 марта 00:00
Галатасарай
0 : 0
Ливерпуль
Стадион «», ,
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:45

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с испанцем Хесусом Хилем Мансано.

20:40

А вот стартовый состав английского «Ливерпуля» от Арне Слота:

Мамардашвили, ван Дейк, Конате, Гомес, Керкез, Гравенберх, Мак Аллистер, Салах, Вирц, Собослаи, Экитике.

20:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук:

Чакыр, Бардакджи, Санчес, Синго, Якобс, Торрейра, Лемина, Йылмаз, Сара, Ланг, Осимхен.

20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов турецкий «Галатасарай» принимает на своем поле английский «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами