В «Зените» увидели кризис тренерского жанра

Футбольный функционер Лепсая: в «Зените» есть кризис тренерского жанра
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Футбольный функционер Тимур Лепсая заявил на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что в петербургском «Зените» есть кризис тренерского жанра.

«Кажется, что здесь есть определённый кризис жанра уже. Тренерский, конечно. Мы же понимаем, что футболисты в «Зените» очень высокого уровня. Каждый футболист невероятного уровня», — сказал Лепсая.

После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» с 42 набранными баллами занимает второе место в турнирной таблице, на одно очко отставая от лидирующего «Краснодара». 8 марта подопечные Сергея Семака проиграли «Оренбургу» со счетом 1:2, не забив два пенальти.

Счет в матче на 12-й минуте открыл нападающий гостей Александр Соболев. «Оренбург» отыгрался на 62-й минуте: отличился Эмил Ценов. Победный гол хозяева забили на 86-й минуте — мяч на свой счет записал Евгений Болотов. На 9-й минуте встречи защитник «Зенита» Густаво Мантуан не сумел реализовать пенальти — его удар пришелся мимо ворот. В компенсированное время полузащитник Андрей Мостовой также не смог забить.

Ранее «Зениту» предложили перенести празднование столетия на 2031 год.

 
