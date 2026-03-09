Дзюба заявил, что может продолжить карьеру после текущего сезона

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что хотел предстоящим летом завершить карьеру, но решил отыграть еще сезон. Об этом он рассказал журналистам.

«Не решил по будущему. До лета доиграю, а дальше посмотрим. Если честно, уже хотел закончить, но по тому, как я себя чувствую и смотрюсь, можно еще годик подвигаться», - сказал Дзюба.

Артем Дзюба — рекордсмен по числу забитых мячей в истории российского футбола. Свою карьеру начал в московском«Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

9 марта состоялся матч между московским «Спартак» — «Акрон» и завершился со счетом 4:3 в пользу москвичей. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

После этой игры в турнирной таблице национального первенства «Акрон» с 21 очком располагается на десятой строчке. «Спартак» набрал 35 очков и сохранил шестое место.

Ранее Дзюба назвал поражение в матче чемпионата России против «Спартака» болезненным.