Спорт
Выйти на первое место: «Локомотив» принимает «Ахмат»
В предпоследнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» принимает на своем поле грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 20-й тур
Матч не начался
09 марта 16:30
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «РЖД Арена», Москва, Россия
16:15
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В предпоследнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» принимает на своем поле грозненский «Ахмат».