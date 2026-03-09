Ученица Тутберидзе призналась, что готовилась к финалу Гран-при России за полторы недели

Садкова призналась, что подготовилась к финалу Гран-при России за полторы недели

Фигуристка Дарья Садкова рассказала, что подготовилась к финалу Гран‑при России за полторы недели. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«На этих соревнованиях я извлекла полезный опыт, что возможно за полторы недели подготовиться к важным соревнованиям. У меня мама сомневалась, что мы можем поехать на эти соревнования, когда она брала билеты: «Ты уверена? Точно едем?» Я говорю: «Да». Точно знала, что поеду, потому что жизнь предоставила такой же сценарий, как перед чемпионатом России», — сказала Садкова.

9 марта ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова стала серебряным призером в финале Гран-при России в женском одиночном катании. Она набрала за произвольную программу 139,64 балла, а в общей сумме — 212,35 балла. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Выиграла Гран-при Алиса Двоеглазова, которая за произвольную программу получила 144,44 балла, что дало ей в общей сумме 220,73 балла. Бронзовую медаль завоевала Камилла Нелюбова, ее прокат судьи оценили 138,36 балла общая сумма — 210,67 балла.

