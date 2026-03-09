Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Буду месяц мыть унитазы»: ученица Тутберидзе рассказала о споре с матерью

Фигуристка Двоеглазова о споре с матерью: месяц буду мыть унитазы
Александр Вильф/РИА Новости

Ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова после победы в финале Гран-при России в эфире «Первого канала» рассказала, что поспорила со своей матерью из-за четверного лутца.

«Мы с мамой поспорили: если я захожу в четверной лутц, то все нормально. Если я делаю «бабочку», она мне сказала, что я месяц буду мыть унитазы», со смехом рассказала спортсменка.

За свою произвольную программу Двоеглазова получила 144,44 балла, что дало ей в общей сумме 220,73 балла. В прокате фигуристка не справилась с четверным лутцом, как раз сделав бабочку.

На второй позиции оказалась еще одна фигуристка из штаба Тутберидзе — Дарья Садкова. Она набрала за произвольную программу 139,64 балла, а в общей сумме — 212,35 балла. Бронзовую медаль завоевала Камилла Нелюбова, ее прокат судьи оценили 138,36 балла общая сумма — 210,67 балла.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах.

Ранее фигуристка Мария Захарова заявила, что обрушение крыши катка ЦСКА повлияло на ее подготовку к финалу Гран-при.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!