Ученицы Тутберидзе сражаются за золото в финале Гран-при. LIVE

На льду — Вероника Яметова!
Оценка Фроловой за произвольную программу — 139,96, по сумме баллов — 204,39. Она выходит на промежуточное первое место!
Фролова продемонстрировала элегантное кошачье скольжение, обворожительно представила свою программу из мюзикла «Кошки» и удостоилась громких оваций от зрителей.
Анна чисто исполнила тройной риттбергер + двойной тулуп, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель, тройной лутц + двойной аксель + двойной тулуп, тройной сальхов и тройной риттбергер.
Все вращения были четвертого уровня сложности.
После выступления Фролова прослезилась от эмоций и упала на лед. Она очень счастлива своему чистому прокату.
На льду — Анна Фролова!
Оценка Елисовой за произвольную программу — 117,62, по сумме баллов — 179,16.
Елисова по неизвестной причине отказалась от тройного акселя, который обычно исполняет стабильно.
Тем не менее фигуристка полностью выложилась в своей программе под композиции Майкла Джексона: даже продемонстрировала лунную походку на льду.
Очень жаль, что Елисова упала с тройного флипа. В остальном девушка справилась с программой: чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной флип + двойной аксель + двойной тулуп, тройной лутц + двойной тулуп и тройной сальхов.
Дорожку шагов судьи оценили на второй уровень сложности из четырех, а вращения — на четвертый.
На льду — Мария Елисова из Тульской области!
Оценка Ляшенко за произвольную программу — 134,48, по сумме баллов — 190,65.
Ученица Липницкой выступила в образе Харли Квинн из фильма «Джокер. Безумие на двоих» и продемонстрировала высочайшую скорость катания и легкое скольжение. Она будто парила надо льдом. Зрители аплодировали в такт композициям и активно поддерживали фигуристку.
Ляшенко чисто исполнила сольные прыжки — двойной аксель, тройной флип, тройной сальхов и тройной риттбергер. А все каскады фигуристка перенесла во вторую половину программы, где получит за них +10% к базовой стоимости. Ляшенко чисто исполнила каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной лутц + двойной тулуп, а также секвенцию тройной флип + двойной аксель + двойной тулуп. Браво!
На льду — ученица Юлии Липницкой Анна Ляшенко!
Оценка Захаровой за произвольную программу — 125,16, по сумме баллов — 179,22.
К сожалению, Захарова упала с обеих попыток четверного тулупа в начале программ.
После этого фигуристка собралась и исполнила без ошибок тройной сальхов + двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц + тройной тулуп, секвенцию тройной флип + двойной аксель + двойной аксель и сольный тройной лутц.
Все вращения были исполнены на максимальный, четвертый уровень сложности. Дорожка шагов — на второй.
Открывает выступления Мария Захарова!
Порядок выступлений сегодня:
Напомним итоги короткой программы:
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня женщины сразятся за медали в финале Гран-при России.