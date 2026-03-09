Ученицы Тутберидзе сражаются за золото в финале Гран-при. LIVE

Размер шрифта
Женщины представляют произвольную программу в финале Гран-при России. В числе лидеров идут воспитанницы Этери Тутберидзе — Алиса Двоеглазова и Дина Хуснутдинова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

Трансляция
Автообновление
13:38

На льду — Вероника Яметова!

13:37

Оценка Фроловой за произвольную программу — 139,96, по сумме баллов — 204,39. Она выходит на промежуточное первое место!

13:34

Фролова продемонстрировала элегантное кошачье скольжение, обворожительно представила свою программу из мюзикла «Кошки» и удостоилась громких оваций от зрителей.

Анна чисто исполнила тройной риттбергер + двойной тулуп, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель, тройной лутц + двойной аксель + двойной тулуп, тройной сальхов и тройной риттбергер.

Все вращения были четвертого уровня сложности.

После выступления Фролова прослезилась от эмоций и упала на лед. Она очень счастлива своему чистому прокату.

13:30

На льду — Анна Фролова!

13:29

Оценка Елисовой за произвольную программу — 117,62, по сумме баллов — 179,16.

13:27

Елисова по неизвестной причине отказалась от тройного акселя, который обычно исполняет стабильно.

Тем не менее фигуристка полностью выложилась в своей программе под композиции Майкла Джексона: даже продемонстрировала лунную походку на льду.

Очень жаль, что Елисова упала с тройного флипа. В остальном девушка справилась с программой: чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной флип + двойной аксель + двойной тулуп, тройной лутц + двойной тулуп и тройной сальхов.

Дорожку шагов судьи оценили на второй уровень сложности из четырех, а вращения — на четвертый.

13:23

На льду — Мария Елисова из Тульской области!

13:22

Оценка Ляшенко за произвольную программу — 134,48, по сумме баллов — 190,65.

13:19

Ученица Липницкой выступила в образе Харли Квинн из фильма «Джокер. Безумие на двоих» и продемонстрировала высочайшую скорость катания и легкое скольжение. Она будто парила надо льдом. Зрители аплодировали в такт композициям и активно поддерживали фигуристку.

Ляшенко чисто исполнила сольные прыжки — двойной аксель, тройной флип, тройной сальхов и тройной риттбергер. А все каскады фигуристка перенесла во вторую половину программы, где получит за них +10% к базовой стоимости. Ляшенко чисто исполнила каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной лутц + двойной тулуп, а также секвенцию тройной флип + двойной аксель + двойной тулуп. Браво!

13:15

На льду — ученица Юлии Липницкой Анна Ляшенко!

13:14

Оценка Захаровой за произвольную программу — 125,16, по сумме баллов — 179,22.

13:13

К сожалению, Захарова упала с обеих попыток четверного тулупа в начале программ.

После этого фигуристка собралась и исполнила без ошибок тройной сальхов + двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц + тройной тулуп, секвенцию тройной флип + двойной аксель + двойной аксель и сольный тройной лутц.

Все вращения были исполнены на максимальный, четвертый уровень сложности. Дорожка шагов — на второй.

13:07

Открывает выступления Мария Захарова!

12:32

Порядок выступлений сегодня:

12:31

Напомним итоги короткой программы:

12:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня женщины сразятся за медали в финале Гран-при России.

 
