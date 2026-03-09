Ученицы Тутберидзе сражаются за золото в финале Гран-при. LIVE

13:27

Елисова по неизвестной причине отказалась от тройного акселя, который обычно исполняет стабильно.

Тем не менее фигуристка полностью выложилась в своей программе под композиции Майкла Джексона: даже продемонстрировала лунную походку на льду.

Очень жаль, что Елисова упала с тройного флипа. В остальном девушка справилась с программой: чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной флип + двойной аксель + двойной тулуп, тройной лутц + двойной тулуп и тройной сальхов.

Дорожку шагов судьи оценили на второй уровень сложности из четырех, а вращения — на четвертый.