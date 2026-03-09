«Сильно выбило из колеи»: фигуристка Захарова об обрушении крыши катка ЦСКА

Фигуристка Мария Захарова призналась, что ее подготовка к финалу Гран-при России осложнилась тем, что на катке ЦСКА произошло обрушение крыши. Ее слова приводит Sport24.

«Была каша-малаша — ни проехать нормально, ни подготовиться. Есть такие, кто на льду никого не замечают. Время тоже в два раза сократили. Это сильно выбило из колеи, но с другой стороны, надо стараться быть готовым ко всему», — поделилась она.

Фигуристка неудачно выступила в финале Гран-при, в произвольной программе она дважды упала с четверного тулупа. За две программы Захарова набрала 179,22 балла.

6 марта РИА Новости сообщило, что на катке ЦСКА обвалилась крыша. Согласно опубликованной информации, инцидент произошел 20 февраля, никто не пострадал.

Общая площадь катка составляет 3700 кв.м. Как указано на сайте ЦСКА, в настоящее время ледовый каток полностью отдан под тренировки СДЮШОР ЦСКА имени Станислава Жука по фигурному катанию, знаменитую своими богатыми традициями, воспитанниками школы являются олимпийские чемпионы Ирина Роднина, Александр Зайцев, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков. В свое время там тренировались олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, чемпион Европы Марк Кондратюк, который позднее вместе со своим тренером Светланой Соколовской ушел в школу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки.

Ранее появились подробности об обрушении крыши катка ЦСКА.