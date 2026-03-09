Ученица Тутберидзе выиграла финал Гран-при России

Ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова выиграла финал Гран-при России в женском одиночном катании.

За свою произвольную программу она получила 144,44 балла, что дало ей в общей сумме 220,73 балла.

На второй позиции оказалась еще одна фигуристка из штаба Тутберидзе — Дарья Садкова. Она набрала за произвольную программу 139,64 балла, а в общей сумме — 212,35 балла. Бронзовую медаль завоевала Камилла Нелюбова, ее прокат судьи оценили 138,36 балла общая сумма — 210,67 балла.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах.

Ранее фигуристка Мария Захарова заявила, что обрушение крыши катка ЦСКА повлияло на ее подготовку к финалу Гран-при.