В ЦСКА объяснили, в чем «Динамо» было сильнее

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после поражения от «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что футболисты должны хотеть побеждать всегда.

По его словам, поражения прямых конкурентов в борьбе за медали не повлияли на его настрой перед матчем.

«Сложность — воспроизводить постоянно 100% самоотдачи как индивидуальной, так и коллективной. Если мы играем на 100%, то мы способны на все. Если мы чуть-чуть опускаем планку, хотя бы чуть-чуть недорабатываем в тактике, физике, психологии, то этого уже недостаточно. Пропущенные голы? Речь не идет о невезении на стандартах, здесь есть что-то еще. Они четыре раза били с ноги после штрафных, мы им четыре раза позволили это сделать, не сумев их накрыть. Мы уступали соперникам в скорости», — заявил Челестини.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 8 марта, завершилась с результатом 1:4. В составе победившей команды отличились Николас Маричаль, который оформил дубль, Бителло и Иван Сергеев. Единственный гол ЦСКА оформил Мойзес.

С 16-й минуты армейский клуб играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Лусиано Гонду, перешедший в команду в зимнее трансферное окно 2026 года из петербургского «Зенита». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Сергей Иванов.

Ранее ЦСКА повторил антирекорд, установленный 25 лет назад.