В ЦСКА заявили, что не должны мотивировать футболистов

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после поражения от «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что футболисты должны хотеть побеждать всегда.

По его словам, поражения прямых конкурентов в борьбе за медали не повлияли на его настрой перед матчем.

«Я волнуюсь, когда у моей команды нет четкой цели. Перед выходом на поле ты должен ответить себе на вопрос, зачем ты это делаешь, чего ты хочешь добиться. Мы видели результаты «Зенита», «Краснодара» и «Балтики» — по моему мнению, мы должны в таком случае начать огненно, но я этого в первые 10-15 минут не увидел. А стартовые минуты очень важны в каждой игре. У нас был очень хороший шанс приблизиться к лидерам. Понятно, что футболисты знают результаты конкурентов, но я не использовал это в качестве мотивации в предматчевой речи. Мы должны быть мотивированы в любом случае вне зависимости от внешних факторов», — заявил Челестини.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 8 марта, завершилась с результатом 1:4. В составе победившей команды отличились Николас Маричаль, который оформил дубль, Бителло и Иван Сергеев. Единственный гол ЦСКА оформил Мойзес.

С 16-й минуты армейский клуб играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Лусиано Гонду, перешедший в команду в зимнее трансферное окно 2026 года из петербургского «Зенита». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Сергей Иванов.

