В ЦСКА назвали главный фактор поражения от «Динамо»

Тренер ЦСКА Челестини назвал второй пропущенный гол ключевым в игре с «Динамо»
Global Look Press

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после поражения от «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что ключевым в исходе игры стал второй пропущенный гол.

По его словам, даже после удаления армейцы были близки, чтобы добиться ничейного результата.

«Я не хотел менять все после удаления. После того, как ты остаешься вдесятером, есть два варианта — подсаживаться ниже, при этом все равно придется делать замены, или же пытаться действовать так же, как планировали изначально. Мы совершили тактические перестановки, усадили Облякова в тройку полузащитников, было очень тяжело, но мы пытались. Все действительно решил второй гол на 47-й минуте, он стал ключевым», — заявил Челестини.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 8 марта, завершилась с результатом 1:4. В составе победившей команды отличились Николас Маричаль, который оформил дубль, Бителло и Иван Сергеев. Единственный гол ЦСКА оформил Мойзес.

С 16-й минуты армейский клуб играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Лусиано Гонду, перешедший в команду в зимнее трансферное окно 2026 года из петербургского «Зенита». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Сергей Иванов.

Ранее в ЦСКА объяснили разгромное поражение от «Динамо».

 
