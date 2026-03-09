В ЦСКА объяснили разгромное поражение от «Динамо»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после поражения от «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что его команда потерпела поражение из-за нехватки самоотдачи.

«Мы не вошли в матч очень хорошо, удаление случилось уже после пропущенного мяча. У нас были шансы сравнять счет, но мы не можем пропускать такие мячи, как второй. Второй гол сыграл очень плохую роль, до этого команда играла неплохо даже в формате 11х10. Наша самоотдача не позволила нам сегодня добиться результата», — заявил Челестини.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 8 марта, завершилась с результатом 1:4. В составе победившей команды отличились Николас Маричаль, который оформил дубль, Бителло и Иван Сергеев. Единственный гол ЦСКА оформил Мойзес.

С 16-й минуты армейский клуб играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Лусиано Гонду, перешедший в команду в зимнее трансферное окно 2026 года из петербургского «Зенита». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Сергей Иванов.

Ранее в «Динамо» рассказали, что вратарь Андрей Лунев сыграл со «Спартаком» на уколах.