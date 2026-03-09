В «Динамо» рассказали о геройстве вратаря

В «Динамо» рассказали, что вратарь Лунев сыграл со «Спартаком» на уколах

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после победы над ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что голкипер Андрей Лунев пропустил игру из-за повреждения.

Ворота в матче с армейцами защищал воспитанник академии Курбан Расулов.

«У Лунева микроповреждение, он уже во втором тайме со «Спартаком» на уколах играл — сделали МРТ, нашли микротравму. Те поля, на которых мы играем сейчас, тренируемся, играют в этом тоже свою роль», — заявил Гусев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 8 марта, завершилась с результатом 1:4. В составе победившей команды отличились Николас Маричаль, который оформил дубль, Бителло и Иван Сергеев. Единственный гол ЦСКА оформил Мойзес.

С 16-й минуты армейский клуб играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Лусиано Гонду, перешедший в команду в зимнее трансферное окно 2026 года из петербургского «Зенита». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Сергей Иванов.

