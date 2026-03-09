В «Динамо» рассказали, что делает Жирков в тренерском штабе

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после победы над ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что его помощники Юрий Жирков и Роман Шаронов проводят большую работу в клубе.

«Огромный вклад Юрий Валентинович и Роман Сергеевич проводят, понятно, что без них мне бы было сложно, абсолютно. Я им очень благодарен, работа идет 24/7, семей не видим практически, все время на базе. Подробно рассказывать об их роли не стану, это будет очень долго. Но их значимость в команде невозможно переоценить», — заявил Гусев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 8 марта, завершилась с результатом 1:4. В составе победившей команды отличились Николас Маричаль, который оформил дубль, Бителло и Иван Сергеев. Единственный гол ЦСКА оформил Мойзес.

С 16-й минуты армейский клуб играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Лусиано Гонду, перешедший в команду в зимнее трансферное окно 2026 года из петербургского «Зенита». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Сергей Иванов.

Ранее в «Динамо» предложили реформировать российский футбол.