В «Динамо» предложили реформировать российский футбол

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после победы над ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» предложил возобновлять сезон ближе к началу апреля.

«Мы начинаем играть в начале марта, а заканчиваем в конце мая, когда поля становятся идеальными. Мы обсуждали внутри, что можно, наверное, начать чуть попозже и закончить чуть попозже. Пока мы не играем в еврокубках, нет международных турниров, за эти три недели, что можно было бы подождать, трава как раз бы подросла. Качество полей что на ЦСКА, что на «ВТБ Арене» сейчас примерно одинаковое», — заявил Гусев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 8 марта, завершилась с результатом 1:4. В составе победившей команды отличились Николас Маричаль, который оформил дубль, Бителло и Иван Сергеев. Единственный гол ЦСКА оформил Мойзес.

С 16-й минуты армейский клуб играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Лусиано Гонду, перешедший в команду в зимнее трансферное окно 2026 года из петербургского «Зенита». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Сергей Иванов.

