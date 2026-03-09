В «Динамо» объяснили, как разгромили ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после победы над ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что его игроки показали себя с наилучшей стороны.

«Ребята работают над стандартными положениями, удаление в составе соперника тоже заслуженное, его надо было заработать. Оголять зоны против ЦСКА, так сказать, непрофессионально, играть в открытый футбол с ними непозволительно. Если дать пространство Кисляку, Глебову, Круговому, то они доставят проблемы любой команде соперника. Тяжелая игра, большое спасибо футболистам за эту победу — именно они добывают результат на поле», — заявил Гусев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 8 марта, завершилась с результатом 1:4. В составе победившей команды отличились Николас Маричаль, который оформил дубль, Бителло и Иван Сергеев. Единственный гол ЦСКА оформил Мойзес.

С 16-й минуты армейский клуб играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Лусиано Гонду, перешедший в команду в зимнее трансферное окно 2026 года из петербургского «Зенита». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Сергей Иванов.

