«Будет война»: в ЦСКА рассказали об ожиданиях от матча с «Краснодаром»

Футболист московского ЦСКА Мойзес поделился размышлениями о принципиальности противостояния с «Краснодаром» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, но отметил, что до игры еще далеко. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Это показывает величину обеих команд. Например, три года назад мы их обыграли в Кубке, обыграли в Суперкубке. Это противостояние стало принципиальным, в нем встречаются две большие команды. В ответном матче будет война, но пока до этого матча далеко», — подчеркнул он.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре и начнется в 20:45 по московскому времени.

Первая встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1. Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

