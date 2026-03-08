«Провал, нет слов»: игрок ЦСКА Круговой о разгроме от «Динамо»

Полузащитник московского ЦСКА Данил Круговой в своем Telegram-канале обратился к болельщикам после крупного поражения от столичного «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не буду отрицать или оспаривать все, что вы пишете в комментариях. Буду честен: сегодня мы провели ужасный матч. Пропустить четыре на своем поле — провал, нет слов. Сейчас нам нечего больше делать, кроме как принести извинения болельщикам и продолжать работать», — написал он.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:4. В составе победившей команды отличились Николас Маричаль, который оформил дубль, Бителло и Иван Сергеев. Единственный гол ЦСКА оформил Мойзес.

С 16-й минуты армейский клуб играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Лусиано Гонду, перешедший в команду в зимнее трансферное окно 2026 года из петербургского «Зенита». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Сергей Иванов.

Это поражение для армейцев стало крупнейшим с 2020 года, когда в домашнем матче ЦСКА проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 0:4. Также ЦСКА проиграл третий матч подряд в РПЛ, до этого команда уступила «Краснодару» и «Ахмату».

Ранее «Крылья Советов» обыграли «Динамо» в матче РПЛ.