Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Крылья Советов» обыграли «Динамо» в матче РПЛ

«Крылья Советов» победили «Динамо» в матче 20-го тура чемпионата России
Pavel Kashaev/Global Look Press

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над махачкалинским «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче был открыт на 9-й минуте, отличился Чинеду Джеффри с передачи Ильзата Ахметова. На 25-й минуте Джеффри забил второй мяч, его ассистентом вновь выступил Ахметов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Алексей Сухой.

В турнирной таблице национального первенства самарский клуб расположился на 12-й строчке, набрав 20 очков. Махачкалинская команда идет в зоне стыковых матчей на 14-й позиции, имея в активе 18 баллов.

В 21-м туре РПЛ «Крылья Советов» 15 марта на выезде сыграют с «Пари Нижним Новгородом», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Динамо» 13 марта на своем стадионе примет казанский «Рубин», начало игры — 19:30 мск.

Ранее «Зенит» не забил два пенальти и проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!