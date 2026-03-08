ЦСКА и «Динамо» назвали составы на матч РПЛ

Московский ЦСКА и столичное «Динамо» объявили стартовые составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА: Акинфеев, Рейс, Круговой, Жоао Виктор, Мойзес, Баринов, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Лусиано.

«Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Рубенс, Осипенко, Бителло, Фомин, Гомес, Нгамалё, Тюкавин.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Сергей Иванов.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб расположился на четвертой строчке, набрав 36 очков. «Динамо» идет на девятой позиции, имея в активе 24 балла.

В следующем туре ЦСКА сыграет 14 марта на выезде с калининградской «Балтикой», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Динамо» в тот же день в выездном матче сразится с «Ростовом», начало матча — 18:15 мск.

Ранее «Крылья Советов» обыграли «Динамо» в матче РПЛ.