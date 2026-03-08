«Там может быть скандал»: Мостовой о поражении «Зенита» от «Оренбурга»

Мостовой: казалось, три очка зарезервированы за «Зенитом» в матче с «Оренбургом»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил назвал кошмарным поражение петербургского «Зенита» от «Оренбурга» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«Казалось, эти три очка уже зарезервированы за «Зенитом», но нет. Там может быть и скандал. Когда все хорошо, то все друг друга облизывают, обнимают, целуют, на руках носят, но как только такое происходит, то те же люди будут тебе и ножку подставлять», — сказал он.

Матч проходил на стадионе «Газовик» и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счет в матче на 12-й минуте открыл нападающий гостей Александр Соболев. «Оренбург» отыгрался на 62-й минуте: отличился Эмил Ценов. Победный гол хозяева забили на 86-й минуте — мяч на свой счет записал Евгений Болотов. На 9-й минуте встречи защитник «Зенита» Густаво Мантуан не сумел реализовать пенальти — его удар пришелся мимо ворот. В компенсированное время полузащитник Андрей Мостовой также не смог забить.

Благодаря этой победе «Оренбург» набрал 18 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» с 42 очками остаётся на второй позиции, уступая лидирующему «Краснодару» (44 балла).

В следующем туре «Оренбург» 14 марта сыграет в гостях с грозненским «Ахматом», а «Зенит» 15 марта примет на своем поле московское «Динамо».

Ранее в «Зените» объяснили поражение от «Оренбурга».