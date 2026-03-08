«Удача отвернулась»: в «Зените» объяснили поражение от «Оренбурга»

Тренер «Зенита» Семак: от клуба отвернулась удача в игре с «Оренбургом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда сыграла плохо в обороне в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я думаю, сложно по горячим следам комментировать такой результат. Безусловно, результат неудовлетворительный. Качество игры, особенно в обороне, сегодня оставляло желать лучшего. Плюс еще и удача отвернулась. Не забили два пенальти, и первый рикошет, который привел к голу в наши ворота…» — высказался он.

Матч проходил на стадионе «Газовик» и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счет в матче на 12-й минуте открыл нападающий гостей Александр Соболев. «Оренбург» отыгрался на 62-й минуте: отличился Эмил Ценов. Победный гол хозяева забили на 86-й минуте — мяч на свой счет записал Евгений Болотов. На 9-й минуте встречи защитник «Зенита» Густаво Мантуан не сумел реализовать пенальти — его удар пришелся мимо ворот. В компенсированное время полузащитник Андрей Мостовой также не смог забить.

Благодаря этой победе «Оренбург» набрал 18 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» с 42 очками остаётся на второй позиции, уступая лидирующему «Краснодару» (44 балла).

В следующем туре «Оренбург» 14 марта сыграет в гостях с грозненским «Ахматом», а «Зенит» 15 марта примет на своем поле московское «Динамо».

