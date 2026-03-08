Глава департамента судейства заявил, что судьи провели 19-й тур РПЛ не лучшим образом

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич признал, что арбитры отработали 19-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) ниже ожиданий. Его слова приводит пресс-служба организации.

«Хочу сказать несколько слов о большой подготовке в Турции, где мы готовились к первому весеннему туру. Ожидания были другими, ожидания были большими, но провели тур не так, как планировали. Очень много VAR-вмешательств, из них несколько непонятных и странных. К сожалению, в 19-м туре есть и наша полная ответственность», — сказал Мажич.

В 19-м туре РПЛ установлено рекордное количество обращений к системе видеопомощи арбитрам (VAR). Впервые в истории чемпионата судьи задействовали систему VAR в каждом из проведенных матчей. Всего было произведено 15 просмотров видеоповторов.

27 февраля РПЛ была возобновлена после зимней паузы, прошли игры 19-го тура. Были сыграли матчи: «Зенит» — «Балтика» (1:0), «Оренбург» — «Акрон» (2:0), «Краснодар» — «Ростов» (2:1), «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород» (2:1), «Динамо» (Махачкала) — «Рубин» (2:1), «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (4:0), «Ахмат» — ЦСКА (1:0), а закрыл программу тура матч «Сочи» — «Спартак» (2:3).

