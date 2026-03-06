Размер шрифта
Ученики Тутберидзе проиграли одну сотую балла в финале Гран-при России

Фигуристы Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на финале Гран-при
Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу спортивных пар в финале Гран-при России.

За свое выступление в короткой программе они получили 80,13 балла. На втором месте расположились тренирующиеся у Этери Тутберидзе Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, они набрали за свое выступление 80,12 балла. На третьей позиции оказались Екатерина Чикмарева и Матвей Янчиков, их прокат судьи оценили в 75,33 балла.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

На чемпионате России, который прошел в декабре, Мишина и Галлямов стали вторыми. Они получили 223,63 балла и уступили только Бойковой и Козловскому, набравшим 224,29 балла. Замкнули тройку сильнейших Чикмарева и Янченков (215,95).

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах.

Ранее стал известен победитель финала юниорского Гран-при России в мужском одиночном катании.

 
© АО «Газета.Ру» (1999-2026)

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

