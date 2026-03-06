Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Спорт

Стал известен лидер финала юниорского Гран-при России в мужском одиночном катании

Лазарев сделал пять четверных прыжков и выиграл финал юниорского Гран-при России
Александр Вильф/РИА Новости

Фигурист Лев Лазарев стал победителем произвольной программы в мужском одиночном катании в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске.

Спортсмен чисто исполнил пять четверных прыжков: два лутца, флип, сальхов и тулуп. По сумме двух программ Лазарев набрал 279,25 балла.

Второе место занял Арсений Федотов с результатом 260,69 балла, который после короткой программы располагался лишь на шестой позиции, но благодаря успешному прокату произвольной поднялся на пьедестал. Тройку призеров замкнул Герман Ленков, набравший 245,75 балла.

Лазарев 16-летний ученик Сергея Давыдова. В феврале 2026 года фигурист с отрывом победил на первенстве России в Саранске, набрав 278,23 балла и исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. В марте 2024 года Лазарев установил рекорд России по технической оценке среди юниоров (112,42 балла), выиграв финал Гран-при России.

Финальный этап юниорского Гран-при России по фигурному катанию проходил в Челябинске с 4 по 6 марта. 5 марта соревнования открыли короткие программы.

Ранее София Дзепка одержала победу в финале юниорского Гран-при России.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!