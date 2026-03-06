Стал известен лидер финала юниорского Гран-при России в мужском одиночном катании

Лазарев сделал пять четверных прыжков и выиграл финал юниорского Гран-при России

Фигурист Лев Лазарев стал победителем произвольной программы в мужском одиночном катании в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске.

Спортсмен чисто исполнил пять четверных прыжков: два лутца, флип, сальхов и тулуп. По сумме двух программ Лазарев набрал 279,25 балла.

Второе место занял Арсений Федотов с результатом 260,69 балла, который после короткой программы располагался лишь на шестой позиции, но благодаря успешному прокату произвольной поднялся на пьедестал. Тройку призеров замкнул Герман Ленков, набравший 245,75 балла.

Лазарев 16-летний ученик Сергея Давыдова. В феврале 2026 года фигурист с отрывом победил на первенстве России в Саранске, набрав 278,23 балла и исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. В марте 2024 года Лазарев установил рекорд России по технической оценке среди юниоров (112,42 балла), выиграв финал Гран-при России.

Финальный этап юниорского Гран-при России по фигурному катанию проходил в Челябинске с 4 по 6 марта. 5 марта соревнования открыли короткие программы.

Ранее София Дзепка одержала победу в финале юниорского Гран-при России.