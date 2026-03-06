Бойкова и Козловский против Мишиной и Галлямова: финал Гран-при России. LIVE

Вот положение по итогам короткой программы спортивных пар. Сейчас подготовка льда и дальше ритм-танец танцевальных дуэтов.
80,12 — второе место у Бойкова и Козловского, но уступили 0,01 Мишиной и Галлямову! Все решится в произвольной!
Начали с параллельного тройного сальхова на +1,29, выброс тройной флип на +1,59, поддержка лассо четвертого уровня на +1,96, тодес внутрь назад на четвертый уровень и +1,20, дорожка шагов третьего уровня на +0,99, а завершили параллельным вращением четвертого уровня. Тоже классный и плюсовой прокат!
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на льду!
80,13 — естественно, Мишина с Галлямовым стали новыми лидерами!
Сразу же тройная подкрутка на четвертый уровень и +1,80, идеальный выброс тройной флип на +1,59, параллельный тройной сальхов на +1,38 и тодес внутрь на четвертый уровень. Поддержку лассо выполнили на четвертый уровень и +2,10, дорожка шагов на четвертый уровень и параллельное вращение тоже на четвертый! Шикарный прокат!
На льду дуэт из Санкт-Петербурга — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
75,33 — Чикмарева и Янченков стали новыми лидерами!
Начали с тройного сальхова на +1,03, затем сделали тройную подкрутку третьего уровня аж на +2,14 и выброс тройной лутц, поддержка лассо четвертого уровня, дорожка шагов третьего уровня, тодес назад внутрь четвертого и в конце параллельное вращение четвертого уровня! Шикарный прокат, причем явно самый быстрый из всех, кто выступал сегодня! Шикарно!
Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков из Пермского края на льду.
68,67 — третье место на данный момент.
Тройная подкрутка третьего уровня, а вот приземление с выброса тройной флип вышло с ошибкой. Не очень удачно сделан и параллельный тройной сальхов. Поддержка лассо четвертого уровня на +1,75, дорожку шагов сделали на четвертый уровень! Тодес назад внутрь тоже на четвертый и закончили параллельным вращением четвертого уровня. Если бы не ошибки...
Юлия Артемьева и Алексей Брюханов на льду.
На лед для разминки выходит вторая группа участников.
72,63 — лидерство, и это уже серьезно!
Чистый тройной тулуп в начале на +0,76, тройная подкрутка на четвертый уровень и +1,68, чистый выброс тройной флип на +1,33. Поддержка лассо на четвертый уровень и +1,96, первая в сегодняшних соревнованиях дорожка шагов третьего уровня, тодес назад третьего уровня и в финале параллельное вращение четвертого! Ну это будут новые лидеры!
Елизавета Осокина и Артем Грицаенко также представляют Пермский край.
69,38 — уверенное лидерство Щербининой с Петровым, но сами они и побольше набирали в этом сезоне.
Тройная подкрутка на третий уровень, параллельный тройной сальхов на +1,18, чистый выброс тройной флип на +1,59, поддержка лассо четвертого уровня, дорожка шагов на второй, тодес внутрь на четвертый. И закончили параллельным вращением четвертого уровня. Очень сильный прокат! Это новые лидеры — точно. Ну и отрыв будет очень солидным.
На льду Таисия Щербинин и Артем Петров из Пермского края.
60,97 — Меренкова и Галимов становятся лидерами. Обошли предыдущий дуэт прилично, но это так себе цифры.
Сразу же чистая тройная подкрутка третьего уровня на +1,5, но затем падение с выброса тройной флип. Параллельный тройной сальхов сделали чисто, поддержку лассо выполнили на четвертый уровень, дорожку шагов сделали на второй, тодес назад внутрь на четвертый и закончили параллельным вращением четвертого уровня.
Вероника Меренкова и Даниль Галимов из Краснодарского края выступают.
56,98 получили Ходыкина и Бутенко, сами, конечно, не очень довольны.
Начали с тройной подкрутки третьего уровня, дальше прилично сделали параллельный тройной риттбергер, а вот с выброса тройной флип партнерша упала. Поддержку лассо сделали на четвертый уровень и почти на +1, тодес назад внутрь второго уровня, дорожку шагов сделали на первый уровень, но закончили вращением четвертого. Неплохая программа, но не все получилось.
Валерия Ходыкина и Даниил Бутенко из Москвы на льду.
Сейчас начнется разминка первой группы участников.
Первая разминка
- Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко
- Вероника Меренкова – Даниль Галимов
- Таисия Щербинина – Артем Петров
- Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
Вторая разминка
5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
6. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
8. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финале Гран-при России в Челябинске пары показывают короткую программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.