Спорт

Бойкова и Козловский против Мишиной и Галлямова: финал Гран-при России. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. Финал. Пары. Короткая программа. ОНЛАЙН
Александр Вильф/РИА Новости

В финале Гран-при России по фигурному катанию в Челябинске пары показывают короткую программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

17:40

Вот положение по итогам короткой программы спортивных пар. Сейчас подготовка льда и дальше ритм-танец танцевальных дуэтов.

17:35

80,12 — второе место у Бойкова и Козловского, но уступили 0,01 Мишиной и Галлямову! Все решится в произвольной!

17:34

Начали с параллельного тройного сальхова на +1,29, выброс тройной флип на +1,59, поддержка лассо четвертого уровня на +1,96, тодес внутрь назад на четвертый уровень и +1,20, дорожка шагов третьего уровня на +0,99, а завершили параллельным вращением четвертого уровня. Тоже классный и плюсовой прокат!

17:30

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на льду!

17:29

80,13 — естественно, Мишина с Галлямовым стали новыми лидерами!

17:27

Сразу же тройная подкрутка на четвертый уровень и +1,80, идеальный выброс тройной флип на +1,59, параллельный тройной сальхов на +1,38 и тодес внутрь на четвертый уровень. Поддержку лассо выполнили на четвертый уровень и +2,10, дорожка шагов на четвертый уровень и параллельное вращение тоже на четвертый! Шикарный прокат!

17:23

На льду дуэт из Санкт-Петербурга — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

17:23

75,33 — Чикмарева и Янченков стали новыми лидерами!

17:21

Начали с тройного сальхова на +1,03, затем сделали тройную подкрутку третьего уровня аж на +2,14 и выброс тройной лутц, поддержка лассо четвертого уровня, дорожка шагов третьего уровня, тодес назад внутрь четвертого и в конце параллельное вращение четвертого уровня! Шикарный прокат, причем явно самый быстрый из всех, кто выступал сегодня! Шикарно!

17:17

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков из Пермского края на льду.

17:17

68,67 — третье место на данный момент.

17:15

Тройная подкрутка третьего уровня, а вот приземление с выброса тройной флип вышло с ошибкой. Не очень удачно сделан и параллельный тройной сальхов. Поддержка лассо четвертого уровня на +1,75, дорожку шагов сделали на четвертый уровень! Тодес назад внутрь тоже на четвертый и закончили параллельным вращением четвертого уровня. Если бы не ошибки...

17:10

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов на льду.

17:04

На лед для разминки выходит вторая группа участников.

17:03

72,63 — лидерство, и это уже серьезно!

17:01

Чистый тройной тулуп в начале на +0,76, тройная подкрутка на четвертый уровень и +1,68, чистый выброс тройной флип на +1,33. Поддержка лассо на четвертый уровень и +1,96, первая в сегодняшних соревнованиях дорожка шагов третьего уровня, тодес назад третьего уровня и в финале параллельное вращение четвертого! Ну это будут новые лидеры!

16:57

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко также представляют Пермский край.

16:57

69,38 — уверенное лидерство Щербининой с Петровым, но сами они и побольше набирали в этом сезоне.

16:55

Тройная подкрутка на третий уровень, параллельный тройной сальхов на +1,18, чистый выброс тройной флип на +1,59, поддержка лассо четвертого уровня, дорожка шагов на второй, тодес внутрь на четвертый. И закончили параллельным вращением четвертого уровня. Очень сильный прокат! Это новые лидеры — точно. Ну и отрыв будет очень солидным.

16:51

На льду Таисия Щербинин и Артем Петров из Пермского края.

16:50

60,97 — Меренкова и Галимов становятся лидерами. Обошли предыдущий дуэт прилично, но это так себе цифры.

16:49

Сразу же чистая тройная подкрутка третьего уровня на +1,5, но затем падение с выброса тройной флип. Параллельный тройной сальхов сделали чисто, поддержку лассо выполнили на четвертый уровень, дорожку шагов сделали на второй, тодес назад внутрь на четвертый и закончили параллельным вращением четвертого уровня.

16:45

Вероника Меренкова и Даниль Галимов из Краснодарского края выступают.

16:44

56,98 получили Ходыкина и Бутенко, сами, конечно, не очень довольны.

16:43

Начали с тройной подкрутки третьего уровня, дальше прилично сделали параллельный тройной риттбергер, а вот с выброса тройной флип партнерша упала. Поддержку лассо сделали на четвертый уровень и почти на +1, тодес назад внутрь второго уровня, дорожку шагов сделали на первый уровень, но закончили вращением четвертого. Неплохая программа, но не все получилось.

16:39

Валерия Ходыкина и Даниил Бутенко из Москвы на льду.

16:30

Сейчас начнется разминка первой группы участников.

16:20

Первая разминка

  1. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко
  2. Вероника Меренкова – Даниль Галимов
  3. Таисия Щербинина – Артем Петров
  4. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Вторая разминка

5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
6. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
8. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

16:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финале Гран-при России в Челябинске пары показывают короткую программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

 
