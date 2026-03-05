Размер шрифта
Тутберидзе сравнила тренировочный подход к Медведевой и Загитовой

Тутберидзе: с Медведевой было легко работать, с Загитовой не стоило шутить
Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе на «Форуме в большом городе» рассказала о работе с фигуристками Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.

«Если прокат был, дальше не нужно о нём говорить. Алину Загитову надо было максимально серьезно выводить, с ней нельзя было шутить. А с Женей Медведевой было наоборот. С ней было легко и просто», — рассказала Тутберидзе.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

