Стала известна победительница короткой программы в финале Гран-при России

Российская фигуристка София Дзепка заняла первое место после короткой программы в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске.

Спортсменка чисто исполнила тройной риттбергер, двойной аксель и каскад тройной лутц — тройной тулуп, набрав 72,91 балла. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

На второй позиции расположилась Виктория Стрельцова с результатом 71,22 балла. Тройку лидеров замыкает Алена Принева, набравшая 67,86 балла. Обе фигуристки тренируются в школе Этери Тутберидзе.

Ученица Евгения Плющенко София Сарновская допустила падение и заняла десятое промежуточное место. Еще одна воспитанница Плющенко 14-летняя Елена Костылева идет на втором месте в личном зачете, но из-за травмы улучшить свои показатели в этом розыгрыше Гран-при уже не сможет.

Финальный этап юниорского Гран-при России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 4 по 6 марта. 5 марта соревнования открыли короткие программы. 6 марта фигуристы выступят с произвольными программами, по сумме которых и будут определены победители финала.

Ранее Александра Трусова объяснила, как возраст изменил ее подход к тренировкам.