МОК призвали ответить на обвинения в лицемерии

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью «ВсеПроСпорт» заявила, что позиция Международного олимпийского комитета в отношении США и Израиля является непоследовательной.

По ее словам, исходя из действий МОК складывается впечатление, что у организации есть любимчики.

«Когда применяются санкции против нашей страны, а против кого-то – нет, очевидно, что у этой организации есть, мягко говоря, любимчики в кавычках. Но правила должны быть едины все. МОК должен четко обосновывать свои решения, призываю их к большей открытости», — заявила Роднина.

