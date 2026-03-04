Размер шрифта
Россию призвали быть пожестче с МОК

Бывший министр спорта Колобков заявил, что с МОК надо быть пожестче
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший министр спорта Павел Колобков в интервью «ВсеПроСпорт» заявил, что позиция Международного олимпийского комитета в отношении США и Израиля является лицемерной.

По его словам, в настоящее время организация соблюдает принципы олимпийской хартии, чего не было сделано в отношении России.

«Теперь у нас есть аргументы для того, чтобы дальше продолжать диалог с ними. Хотя хватит уже вести диалог с МОК и международными спортивными федерациями, нам пора давить на них и говорить с ними более жестко», — заявил Колобков.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Как рассказал Трамп, действия Вашингтона и еврейского государства обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, его спасти не удалось. Иран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее почетный президент ОКР Александр Жуков заявил, что МОК должен полностью вернуть Россию.

 
