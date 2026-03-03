Размер шрифта
«Испохабили футбол»: легенда «Спартака» жестко раскритиковал судей

Экс-игрок Ловчев: судьи своими решениями испохабили весь футбол в РПЛ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Арбитры своими решениями испохабили весь футбол в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом заявил бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев в комментарии РИА Новости.

«Судьи разрешили футболистам хватать за майки соперника, бить локтями в лицо. <...>А сейчас чуть что, ложатся на поле. К ним бегут доктора, теряется время по пять минут, а добавляют потом одну. Люди пришли на стадион не для того, чтобы смотреть, как вы валяетесь, они денежки заплатили, чтобы игру посмотреть. Судьи испохабили весь футбол», — заявил он.

После возобновления чемпионата России возникло сразу несколько судейских скандалов. К примеру, в матче «Локомотива» и «Пари Нижнего Новгорода» главный арбитр Рафаэль Шафеев поставил спорный пенальти в ворота «железнодорожников» после того, как Максим Шнапцев в борьбе за мяч с Сергеем Пиняевым упал в штрафной площади «железнодорожников». После игры президент РПЛ Александр Алаев выразил недовольство работой судейской бригады и заявил, что ему не хочется, чтобы такие пенальти назначались.

В итоге «Локомотив» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС), туда же жалобу направила калининградская «Балтика» из-за отмененного гола в матче с петербургским «Зенитом».

Ранее Александр Мостовой назвал причину судейских скандалов в РПЛ.

 
