«Локомотив» в меньшинстве вырвал победу у «Пари НН»

Московский «Локомотив» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыли «железнодорожники», Дмитрий Воробьев с передачи Зелимхана Бакаева отличился на 15-й минуте. Нижегородцы сравняли на 69-й минуте, Олакунле Олусегун реализовал пенальти. Однако уже через три минуты «Локомотив» снова вышел вперед благодаря голу Лукаса Фассона.

С 44-й минуты «железнодорожники» играли в меньшинстве после того, как Александр Руденко получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Первое предупреждение ему было вынесено за три минуты до этого.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Рафаэль Шафеев.

Московский клуб идет на третьей строчке турнирной таблицы национального первенства, имея в активе 40 очков и на три балла отставая от лидирующего «Краснодара». Нижегородская команда расположилась на 15-м месте в зоне вылетая, набрав всего 14 баллов.

В 20-м туре РПЛ «Локомотив» 9 марта примет дома грозненский «Ахмат», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Пари НН» дома 7 марта сыграет с «Сочи», матч начнется в 19:00 мск.

