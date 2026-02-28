Локомотив М

ГОООООЛ!!! «Локомотив» очень быстро вышел вперед — 2:1! Причем в меньшинстве!
«Железнодорожники» заработали угловой, и Батраков навесил в центр штрафной. Медведев выбежал из ворот, но махнул рукой мимо мяча. В итоге мяч отскочил к Фассону, который отправил его в пустые ворота!
Замена в составе «Локомотива»: Комличенко вышел вместо Воробьева.
Пиняев нанес удар с линии штрафной, но попал в защитника «Пари НН» Карича!
Батраков влетел в штрафную «Пари НН», но защитники окружили его и не позволили пробить.
ГООООЛ!!! Олусегун мощно пробил в левый нижний угол. Митрюшкин угадал направление, но не дотянулся. 1:1 — «Пари НН» сравнял счет!
Арбитр поставил пенальти в ворота «Локомотива» за касание Пиняевым ноги Шнапцева в штрафной «железнодорожников»!
Шнапцев влетел в штрафную «Локомотива» и упал. На видеоповторе кажется, что Пиняев случайно задел его ногу. VAR позвал главного арбитра пересмотреть этот эпизод.
Бальбоа получил мяч в штрафной «Локомотива» и сильно пробил, но выше ворот!
Замена в составе «Локомотива»: Пиняев вышел вместо Бакаева.
Смелов навесил с углового в штрафную «Локомотива», но Бальбоа отправил на газон Батракова и нарушил правила в атаке.
«Пари НН» заработал опасный «стандарт» на чужой половине поля. Смелов подал в центр штрафной, но Карпукас выбил мяч за лицевую.
Хавбек «Пари НН» Смелов жестко влетел в бок Бакаеву. Судья свистнул фол.
Игрок «Пари НН» навесил с углового на дальнюю штангу, но слишком сильно — мяч ушел на противоположный фланг.
Сефас заработал угловой для «Пари НН».
Команды уже две минуты бьются за мяч в центре поля: он то и дело выходит за боковую.
Сефас нанес удар по воротам «Локомотива», но не попал в створ.
Защитник «Пари НН» Шнапцев получил желтую карточку за фол на Карпукасе.
Опасно! «Локомотив» заработал угловой. Батраков исполнил навес, Воробьев сделал скидку на дальнюю штангу, где Морозов пробил головой, но в створ не попал!
В перерыве произошла замена в составе «Пари НН»: новичок клуба — нападающий Адриан Бальбоа — вышел вместо Лесового.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен! «Локомотив» обыгрывает «Пари НН» со счетом 1:0 благодаря голу Дмитрия Воробьева. В самой концовке тайма нападающий «Локо» Александр Руденко получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Это были очень насыщенные 45 минут. С нетерпением ждем второго тайма!
Арбитр компенсировал три минуты.
Руденко совершил второй грубый фол за несколько минут: ударил сзади по ноге Шнапцева. За это арбитр дал нападающему «Локомотива» вторую желтую карточку и удалил его с поля!
Батраков вернулся на поле. К счастью, серьезной травмы нет.
Нападающий «Локомотива» Руденко получил желтую карточку за то, что в прыжке влетел в корпус сопернику во время верховой борьбы за мяч.
Полузащитник «Пари НН» Сарфо прямой ногой попал шипами по ноге Батракова. Арбитр нарушения правил не заметил. Батраков вышел за пределы поля, чтобы прийти в себя.
Воробьев столкнулся с Каричем, начал прихрамывать и временно покинул поле.
Батраков нанес сильнейший удар из-за пределов штрафной, но Медведев в прыжке отразил мяч!
Моментище! Сефас отдал отличную передачу в штрафную «Локомотива», где Олусегун нанес мощный удар в створ, но Митрюшкин спас! Мяч опять отскочил к Олусегуну, который сделал пас в центр штрафной, откуда Сефас нанес очередной удар, но попал в соперника.
Нападающий «Пари НН» Сефас попытался прорваться по левому флангу, но защитник выбил мяч у него из-под ног за боковую.
Нижегородцы заработали опасный «стандарт». Лесовой подал в центр штрафной, но Карпукас выбил мяч в поле.
«Локомотив» заработал «стандарт». Батраков исполнил подачу в штрафную, но Ненахов нарушил там правила в атаке.
Батраков очень плохо навесил с углового: мяч пролетел мимо всех.
Бакаев заработал угловой для «Локомотива».
Ненахов прострелил в штрафную «Пари НН», но защитники перехватили мяч.
Нападающий «Локомотива» Руденко нарушил правила в атаке.
Нижегородцы контролируют мяч на своей половине поля.
Батраков подал на дальнюю штангу, но мяч пролетел мимо всех и покинул пределы поля.
ГООООЛ!!! Воробьев открыл счет — 1:0! Он забивает уже в четвертом матче подряд между «Локо» и «Пари НН». «Железнодорожники» разогнали быструю контратаку, Воробьев вошел в штрафную по центру, покатил на правый фланг — на Бакаева, дождался ответного паса — и в касание отправил мяч в створ!
Моментище! Олусегун нанес мощный удар в дальний угол, но Митрюшкин в прыжке отбил мяч.
Опасно! Воробьев покатил мяч в штрафную «Пари НН», где Батраков нанес удар в ближний угол, но немного промахнулся!
«Локомотив» уверенно контролирует мяч на чужой половине поля.
Батраков навесил в штрафную «Пари НН», где Морозов попытался сыграть головой, но отправил мяч за пределы поля.
Команды борются за мяч в центре поля.
Лесовой исполнил подачу в штрафную, но «железнодорожники» отбились. Олусегун забрал мяч на подборе и попытался нанести удар, но попал в соперника.
«Пари НН» быстро заработал свой первый угловой. Олусегун прострелил в штрафную, но попал в грудь Монтесу: мяч ушел за лицевую.
Матч начался!
Стартовый состав «Локомотива»: Митрюшкин, Монтес, Фассон, Ненахов, Морозов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Бакаев, Руденко, Комличенко.
Стартовый состав «Пари НН»: Медведев, Коледин, Каккоев, Карич, Шнапцев, Сарфо, Смелов, Ермаков, Сефас, Лесовой, Олусегун.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом туре после возобновления сезона Российской премьер-лиги встречаются «Локомотив» и «Пари НН».