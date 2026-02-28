28 февраля 2026, 17:00 Обновлено: 28 февраля 2026, 18:20 Спорт Размер текста А А А Глупое удаление и красивый гол: «Локомотив» в жесткой битве побеждает «Пари НН». LIVE Футбол. РПЛ. 19-й тур. «Локомотив» — «Пари НН». ОНЛАЙН Стефан Браун

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги — первом после зимней паузы — московский «Локомотив» принимает «Пари НН». В случае победы «Локомотив» гарантированно сохранит третье место в турнирной таблице, а также сократит отставание от «Зенита» до двух очков, а от «Краснодара» — до трех. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 19-й тур 2-й тайм 28 февраля 17:00 Локомотив М Москва, Россия 15' Воробьёв 1 : 1 Пари Нижний Новгород Нижний Новгород, Россия 69' Олусегун Стадион «РЖД Арена», Москва, Россия