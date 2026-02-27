«Зенит» вошел в топ-25 клубов по выручке

Петербургский «Зенит» вошел в рейтинг Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по сумме выручки, сообщает пресс-служба организации.

Российский клуб занял в рейтинге 24-е место с результатом €275 млн. Лидером таблицы стал мадридский «Реал» с показателем €1,18 млрд, в тройку вошли также каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). «Спартак» идет на шестом месте, набрав 29 баллов после 18 туров.

27 февраля чемпионат России возобновится — в первом матче 2026-го года между собой сыграют петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее МВД возбудило дела в отношении девяти судей РПЛ и Первой лиги.