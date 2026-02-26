МВД возбудило дела в отношении девяти судей РПЛ и Первой лиги

Следственный департамент МВД России возбудил уголовные дела в отношении девяти футбольных арбитров, подозреваемых в получении незаконного вознаграждения за влияние на результаты матчей, сообщает «Mash на спорте».

Обвинения предъявлены арбитрам Российской премьер-лиги (РПЛ) Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Фигурантом дела также стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров.

В случае признания вины им может грозить до семи лет лишения свободы. В настоящее время все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и уже отстранены от судейства.

Расследование ведется в рамках уголовного дела в отношении бывшего руководства московского «Торпедо». 19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»).

Решение об исключении «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято 10 июля.

Ранее судья Егор Егоров признался, что получил ₽1,5 млн от директора «Торпедо».