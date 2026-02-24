«Грубое нарушение»: в Норвегии выступили против возвращения России на международные старты

Глава отдела коммуникации Норвежского олимпийского и паралимпийского комитета и конфедерации спорта Финн Огорд сообщил, что в Норвегии выступают против возвращения российских атлетов на международные турниры после отстранения. Его слова приводит Sport24.

«Норвежский олимпийский и параолимпийский комитет и конфедерация спорта считают российскую операцию на Украине грубым нарушением международного права. Конфликт на Украине продолжается. В этих обстоятельствах мы не поддерживаем открытие международных соревнований для участия российских и белорусских спортсменов», — заявил Огорд.

23 февраля глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что российские спортсмены выступят с национальными атрибутами Играх-2026. По его словам, предстоящий бойкот украинской делегации из-за этого ничего не изменит.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать с С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, единственной медалью для России стало серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова.

Ранее Петр Гуменник рассказал, что мечтает вернуться на международные турниры.