Дмитриев прокомментировал победу США над Канадой в хоккее фразой о новом штате

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсетях прокомментировал победу сборной США над Канадой в финале олимпийского хоккея, назвав соперника будущим новым штатом Америки.

«Команда США одержала победу над своим будущим 52-м штатом. Один из последних хоккейных турниров между США и Канадой», — сказал Дмитриев.

Финальный матч сборных США и Канады завершился со счетом 2:1 в овертайме.«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В первом периоде на шестой минуте счет открыл нападающий Мэтт Болди. Канадцы сумели отыграться в конце второго периода усилиями Кейла Макара. Победную шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз, оформивший дубль в полуфинальной встрече со словаками.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

Ранее сборная США почтила память Джонни Годро после победы на Олимпиаде-2026.