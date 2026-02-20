Филиппов заявил, что на ОИ его ни разу не спрашивали о стране происхождения

Ски-альпинист Филиппов: на ОИ никто не спрашивал, из какой я страны, все знают

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов в своем Telegram-канале признался, что на Играх его ни разу не спрашивали, из какой он страны.

«Многие спрашивают, каково это — выступать под нейтральным флагом. Да, это неприятно. Но ни один человек меня еще не спросил, из какой страны я родом. Все и так знают. Кстати, до сих пор не верю, что это моя медаль. Как будто я ее у кого-то забрал и у меня ее должны отобрать», — подчеркнул он.

Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды.

Олимпийским чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль, показавший время 2 минуты 34,03 секунды. Бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме с результатом 2 минуты 36,34 секунды.

Филиппов первым из российских спортсменов поднялся на пьедестал на Играх-2026. Он также является единственным представителем России в ски-альпинизме на Олимпиаде. Этот вид спорта впервые включен в программу Игр. В активе спортсмена 23 победы на чемпионатах России, а в январе 2026 года он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.

