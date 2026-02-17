Первый тренер Петросян дал совет фигуристке

Первый тренер Петросян Шемет: надо кататься так, чтобы судьи не могли придраться

Алексей Шемет, первый тренер Аделии Петросян, заявил, что фигуристка должна кататься на Олимпиаде так, чтобы судьи не могли придраться, передает Sport24.

«Как говорят в нашем спорте, Аделии надо катать так, чтобы судьи не смогли придраться ни к чему, и тогда все сложится благополучно. Я бы хотел пожелать Аделии стойкости духа и чтобы лед сегодня был не скользким», — сказал Шемет.

Соревнования среди женщин на Олимпиаде начнутся 17 февраля, когда фигуристки представят свои короткие программы. По итогам жеребьевки, прошедшей 15 февраля, Петросян выступит под вторым номером.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.



