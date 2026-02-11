Гуменник занял 12-е место в короткой программе Олимпиады

Российский фигурист Петр Гуменник занял 12-е место по итогам короткой программы Олимпиады.

Первое место занял американец Илья Малинин, набрав 108,16 баллов, Второе место занял японец Юма Кагияма (103,07), замкнул тройку сильнейших Адам Сяо Хим Фа (102,55).

Гуменник набрал в короткой программе Олимпийских игр 86,72 балла.

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно исполнил тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Произвольная программа состоится 13 февраля.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

